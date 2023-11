Strage di Fidene | a giudizio Claudio Campiti L' Avvocatura chiede non luogo a procedere

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 28 novembre 2023) Il gup di Roma ha rinviato ail 58enneper laavvenuta l'11 dicembre 2022 durante una riunione di condominio nel quartiere didella Capitale, in cui morirono quattro donne. Il pm Giovanni Musarò gli contesta le accuse di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, tentato omicidio di altre cinque persone sedute al tavolo del Consiglio di amministrazione del consorzio e di lesioni personali derivate dal trauma psicologico subìto dai sopravvissuti. Giallo sull'intervento dell'dello Stato: secondo quanto riferito da altri avvocati di parte civile, nel corso del suo intervento avrebbe chiesto il "non" per l'imputato. Il processo è stato fissato per il 5 febbraio 2024 ...