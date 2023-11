Strage di Brandizzo | ci sono altri 2 indagati | «Sono dirigenti Rfi»

(Di martedì 28 novembre 2023) Salgono a otto glinell’incidente ferroviario nella stazione di, quando il 30 agosto scorso cinque operai furono travolti e uccisi da un treno in transito mentre erano al lavoro sui binari. Oltre ai quattroSigifer già raggiunti dall’avviso di garanzia, il tecnico di Rfi Antonio Massa che era con gli operai al momento dell’incidente e il capo cantiere Andrea Girardin Gibin, si aggiungono ora due manager di Rete Ferroviaria Italiana. La svolta è arrivata dopo le perquisizioni effettuate nella mattinata di oggi, martedì 28 novembre, su disposizione dei pm della Procura di Ivrea, Valentina Bossi e Giulia Nicodemi, coordinate dalla procuratrice Gabriella Viglione. Le perquisizioniavvenute negli uffici di Rfi alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, al Lingotto e ...

Brandizzo: due nuovi indagati, perquisizioni nelle sedi Rfi di Roma e Torino

