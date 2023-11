Strage Brandizzo | indagati altri due dipendenti Rfi e la società

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Sarebbero il responsabile dei lavori e il coordinatore sicurezza in fase esecutiva (Cse) e direttore operativo i due nuovinell’inchiesta della procura di Ivrea per l’incidente ferroviario dicostato la vita a 5 operai che la notte tra il 30 e 31 agosto scorsi stavano facendo lavori di manutenzione sui binari. Nell’inchiesta, inoltre, sarebbe indagata anche lain qualità di persona giuridica. Per questo motivo l’ad di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, che non è indagato, avrebbe ricevuto una comunicazione della procura in quanto legale rappresentante della. Salgono così a 9 gliper l’incidente ferroviario. Nei giorni immediatamente successivi erano stati iscritti nel registro deglil’addetto di Rfi, ora ex dipendente, che ...