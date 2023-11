Sto cercando di capire | la versione di Turetta | cosa ha detto al gip

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) Ha ammesso le sue responsabilità Filippo, 22 anni, ormai reo confesso dell'omicidio della coetanea Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata abbandonata senza vita in un dirupo vicino al lago di Barcis (Pordenone), prima di tentare la fuga in Germania dove è stato arrestato. Il giovane nelle sue dichiarazioni spontanee alla gip Benedetta Vitolo ha: "Sono affranto, dispiaciuto per la tragedia che ho causato. Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, voglio pagare quello che sarà giusto per aver ucciso la mia ex fidanzata". Il ragazzo ha pianto davanti al giudice: "Stodi ricostruire nella mia memoria le emozioni e quello che è scattato in me quella sera. Fin da subito era mia intenzione consegnarmi e farmi arrestare. Questa era la mia intenzione. Ora sono molto stanco e non mi sento di aggiungere altro". ...