Stallo del Pd e M5S a picco | FdI silenzia i gufi L' ultimo sondaggio di Mentana

(Di martedì 28 novembre 2023) NuovoSwg per il TgLa7 ma stessa supremazia del Centrodestra nelle intenzioni di voto. Se si votasse oggi, leggero calo di Fratelli d'Italia ma in generale resta primo partito. Stabile il Partito Democratico in seconda posizione, continua la crescita di Forza Italia. Se oggi si votasse, quindi, avremmo il partito di Giorgia Meloni in testa al 28,6% delle preferenze con una decrescita dello 0,4%; a 9 punti percentuali di distanza il Partito Democratico di Elly Schlein che raccoglie il 19,4% dei voti, gli stessi di 7 giorni fa. Terzo partito in classifica, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde uno 0,2% e si attesta al 16,4%. Stessa percentuale della Lega di Matteo Salvini. Guadagna invece uno 0,1% Forza Italia: gli azzurri di Antonio Tajani raggiungono il 7% dei voti. Azione di Carlo Calenda (3,8%, +0,1%) scavalca definitivamente Verdi e ...