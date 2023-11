Stadio Milano | Sala | “Collaborazione con sindaco di San Donato | ma non presterò vigili”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) “Con le squadre ultimamente non mi sono sentito, il punto è che ho visto ildi San: è chiaro che loro sono determinati ad andare avanti ma sanno che devono risolvere alcune questioni: la prima, relativa alla mobilità al traffico”. Così ildiGiuseppea margine della posa della prima pietra dell’Arena Santa Giulia.parla della situazione relativa al possibile futurodel Milan a SanMilanese, mentre per quanto riguarda Rozzano e l’eventuale impianto nerazzurro la situazione “sembra più indietro”, rimarcando il concetto che con due stadi vicini “raddoppia il problema mobilità”. “Già per avere le autorizzazioni per le Olimpiadi, è stato veramente un grande problema, per cui non è semplice. La seconda è ...