Sport Invernali | quante “prime volte nordiche” nel weekend del 24 – 26 novembre!

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) La seconda puntata della trilogia di temi proposti dalle disciplineneldel 24-26 novembre è relativa alle “”. È impressionante notare come l’ouverture della nuova stagione abbia regalato una serie di novità assolute, molte delle quali inattese, peraltro perequata su tutti gli ambiti impegnati fra Ruka e Östersund. Partiamo dallo sci di fondo, dove si è visto di tutto, soprattutto nella giornata di domenica 26. Una data difficile da dimenticare per Moa Ilar e Jan Thomas Jenssen, i quali si sono fregiati della cosiddetta maiden victory nel massimo circuito senza essersi mai proposti sul podio in precedenza. L’accadimento si è verificato nelle mass start. Oltre alla provenienza geografica (la Scandinavia), i due hanno in comune il fatto di non essere più giovanissimi (classe 1997 la svedese, ...