Sport in tv oggi martedì 28 novembre | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di282023. Inizia la tre giorni di calcio europeo e gli occhi sono puntati sulla Champions League, con Milan e Lazio impegnati rispettivamente contro Dortmund e Celtic. Si gioca anche in Italia tra Serie B e Coppa Italia Serie C, mentre il tennis fa tappa a Jeddah per le Next Gen Atp Finals con Luca Nardi e Flavio Cobolli. Spazio anche al basket, con lo spettacolo della NBA e l’Eurocup. Protagonisti infine il volley con la Challenger Cup ed il nuoto con gli Assoluti invernali.Face.