Spoiler GF 2 Dicembre | colpo di scena | Greta ci ripensa!

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 28 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni eventitreesima puntata GF del 22023:Rossetti ci ripensa e sorprende perfino Alfonso Signorini!(video)GF, PUNTATA 2: LA DECISIONE DIROSSETTI (CLIP)- Nel corso della diretta del 27 novembre 2023,Rossetti aveva chiesto tempo ad Alfonso Signorini per scegliere se entrare o meno nel reality show di Canale 5, ma successivamente, ha stupito anche il conduttore, prendendo la sua decisione proprio a ridosso della fine della puntata. In ...