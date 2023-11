Sostenibilità | Unicomm-Samso | Energia green per punti vendita

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) L’operazione farà risparmiare ogni anno all’azienda l’emissione di 11.613 tonnellate di petrolio (Tep) e di 25.151 tonnellate di CO2 in atmosfera, equivalenti al rimboschimento di 4.532 ettari di verde e 179.646 alberi L’operazione farà risparmiare ogni anno all’azienda l’emissione di 11.613 tonnellate di petrolio (Tep) e di 25.151 tonnellate di CO2 in atmosfera, equivalenti al rimboschimento di 4.532 ettari di verde e 179.646 alberi Il GruppoSpa, attivo nella distribuzione alimentare e presente in 7 regioni italiane con una rete distributiva multicanale e oltre 8.000 dipendenti, sceglieSpa come proprio partner per investire nelle rinnovabili., con sedi operative a Milano, Padova e Salerno, attiva in progettazione, finanziamento e realizzazione di interventi di efficientamento energetico in ambito industriale, Pa ...