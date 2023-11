Sono all’apice della mia carriera | intervista a Mattia Faraoni

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 28 novembre 2023) All’inizio del secondo round, i due fighter si riportano al centro del ring e l’azione riprende. Il tifo degli spalti è per il padrone di casa,. Romano, 32 anni, campione del mondo in carica del titolo ISKA – la stessa cintura vinta da Jean-Claude Van Damme prima di dedicarsi al cinema – uno dei volti più popolari degli sport da combattimento italiani che avevamo già raccontato un paio d’anni fa. Contro di lui, deciso a strappargli la cintura, il romeno Bogdan Stoica: maggiore di un anno rispetto a, vanta 40 incontri in più ed è un artista del KO che ha solcato i palcoscenici più rilevantikickboxing, aggiudicandosi diversi titoli. Perè la prima volta contro un avversario così quotato e noto, e il palazzetto gremito segue con il fiato sospeso le schermaglie tra i ...