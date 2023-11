Sondaggi politici elettorali oggi 28 novembre 2023 | Fdi perde quasi mezzo punto | ma nessuno ne approfitta

Leggi su tpi

(Di martedì 28 novembre 2023)28– Fratelli d’Italia cala dipercentuale, ma gli altri partiti non neno: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, infatti, Fdilo 0,4 per cento scendendo così al 28,6 per cento. Un calo vistoso per il partito di Giorgia Meloni, che però rimane saldamente al primo posto con gli altri partiti che rimangono piuttosto distanti. Nondel calo di Fratelli d’Italia, infatti, il Partito Democratico ...