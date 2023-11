“Sogni e intermezzi D’amore a Napoli” di Igor Issorf di Gambini Editore

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) . Condotto dalla giornalista Laura Bufano Venerdì 1 dicembre 2023, alle 18.00, presso la Biblio-mediateca “Ethos e Nomos”, in via Bernini 50 –, si terrà la presentazione della silloge poetica “” di. L’autore nella sua silloge ricerca il “bello” attraverso un viaggio nella libertà del sentire. Il luogo materiale del viaggio è Partenope che da sempre suscita emozioni e pulsioni, cariche di autenticità. Le poesie sono per la maggior parte in lingua, ma non manca il pregevole contributo della lingua napoletana. Le tematiche che affrontasono riconducibili ad un’unica cura: l’Amore. Ne parleranno con l’autore, Francesco Terracciano, poeta e ...