Sochi | Russia La costa travolta dalle onde in tempesta | video

(Di martedì 28 novembre 2023) Sono impressionanti le immagini che arrivano da, in, dovealte diversi metri spinte e create dalla"Bettina" stanno devastando la. Lo stesso sta avvenendo in Crimea conalte fino a 9 metri

Ultime notizie mondo. Putin a Sochi : accordo sul grano non verrà ripristinato. Il Papa : sulla «grande Russia» parlavo in senso culturale

La destra sta vincendo ma le destre sono tante

La metropoli ne ha troppi Ucraina, Putin: non è una guerra per il territorio ma sui principi Il presidente russo al Valdai Forum di: laè il Paese più grande del mondo in termini di ...

Russia, le impressionanti immagini delle onde a Sochi: l’acqua arriva fino ai palazzi sulla costa Il Fatto Quotidiano

Il video dell’onda anomala che rompe gli argini e travolge una strada a Sochi, in Russia Corriere TV

I danni della tempesta invernale sul mar Nero

Il maltempo ha causato almeno quattro morti e lasciato milioni di persone senza elettricità, provocando danni soprattutto in Crimea ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Il gelo non ferma gli scontri, 2 milioni di cittadini senza luce

Anche l'inverno, con una violentissima tempesta, rema contro Kiev. Una tempesta, la più forte mai registrata negli ultimi 16 anni, ha spinto diverse zone della Crimea a dichiarare lo stato di emergenz ...