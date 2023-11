SNAI – NextGen ATP Finals | Cobolli e Nardi per stupire Fils il favorito | seguono Stricker | Van Assche e Michelsen

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) La stagione del tennis, dopo il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, non è ancora finita: due italiani tra gli otto protagonisti delle finali dei talenti del futuro al via a Jeddah. Il trionfo del pesarese si gioca a 8,00, quello del romano a 10 Milano, 28 novembre – Sulla scia del trionfo della Nazionale in Coppa Davis, il tennis italiano vuole provare aancora. A Jeddah, in Arabia Saudita, questa settimana si giocano leATP, riservate agli otto migliori talenti del mondo, a cui non partecipano però altri giovani come Alcaraz, Sinner, Shelton e Musetti, che hanno già spiccato il volo nel circuito. Due gli italiani in campo in un torneo che Sinner vinse nel 2019 a Milano: il pesarese Lucae il romano Flavio ...