Sky | Il Mondo di Francesco | il documentario sulla lotta ambientalista del Papa

Leggi su tvzoom

(Di martedì 28 novembre 2023) Ile l’ambiente. La sensibilità diper questo tema trova un inconsueto e nuovo capitolo in ‘Earth4All e ildi’, in onda mercoledì 29 novembre alle 21.00 su Sky TG24 e su Sky Nature alle 22.15. Il 30 novembre in streaming su NOW e repubblica.it. Il reportage prodotto da Sky TG24 in collaborazione con GEDI è firmato da Daniele Moretti e Riccardo Luna, con la regia di Flavio Maspes. Lo script è di Giacomo Mazzariol con la collaborazione editoriale di Alberto Giuffrè e Stefano Maria Paci. Dopo l’Enciclica ‘Laudato sì’ di otto anni fa e la più recente Esortazione apostolica ‘LaudateDeum’, le telecamere del canale all news hanno potuto seguire e raccontare la passione e l’impegno concreto nellacontro il cambiamento climatico dinel suo ...