Sky Cinema e NOW | The Informer | Martedi 28 Novembre 2023

Leggi su digital-news

(Di martedì 28 novembre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) sintonizzati su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301) per un'esperienza intensa con "The- Tre secondi per sopravvivere", un thriller di Andrea Di Stefano con Rosamund Pike, Joel Kinnaman e Clive Owen. Un informatore dell’FBI si fa arrestare per lavorare sotto copertura e incastrare un narcotrafficante. Prosegui con "Nel nome del padre" su Sky...