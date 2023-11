Sinner | «Mi concentro sempre sul punto successivo | nel tennis niente è perduto fino all’ultimo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 novembre 2023) L’Italia è riuscita a vincere la Coppa Davis dopo 47 anni grazie alle vittorie dei match in finale contro l’Australia di Matteo Arnaldi e Jannik. Quest’ultimo è stato intervistato da Libero. Dopo 47 anni hai riportato la Davis in Italia. Come stai vivendo questo momento di successo? «La mia gioia è indescrivibile, sono felice per tutta la squadra e il nostro Paese. Vincere la Coppa Davis è il finale migliore per questa straordinaria stagione». Quanti anni avevi quando hai iniziato a sognare di diventare il numero 1 al mondo?: «Non me lo ricordo esattamente, ma so che èstato il mio sogno fin da bambino. La mia famiglia èstata una parte importante per la mia crescita. Senza di loro non sarei quello che sono oggi. Mi hanno insegnato valori importanti che mi porto dentro, sono ...