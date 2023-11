(Di martedì 28 novembre 2023) Modelli di servizio, intelligenza artificiale, big data e formazione manageriale per restare al passo con un mercato immobiliare che richiede una maggiore capacità di adattamento da parte degli operatori della filiera. Sono questi gli aspetti che hanno guidato la 6a edizione dialla quale hanno partecipato oltre 300 professionisti del settore. Sono inoltre 23 le società partner del progetto. Tra i dati principali emersi durante la giornata di incontri, si segnala la crescita deldi(+2,6%), mentre sono alle(-12,8%), cala inoltre anche il(-13%).

Immobiliare, Zirnstein (Scenari Immobiliari): "Chiusura 2023 con calo scambi di circa 15%"

Così Francesca Zirnstein (direttore generale Scenari Immobiliari) a margine dell'eventoche si è svolto a Roma. Ha poi aggiunto parlando dei segmenti di mercato da seguire nei ...

Sinergie 2023: Cresce il numero di agenti immobiliari (+2,6%), al ribasso le stime sulle compravendite (-12,8%), giù il ... Il Sole 24 ORE

Sinergie 2023: Cresce il numero di agenti immobiliari (+2,6%), al ribasso le stime sulle compravendite (-12,8%), giù il franchising (-13%) Adnkronos

Enasarco, assemblea dei delegati approva il budget 2024-2026

frutto di sinergie interne ed esterne ed in grado di generare valore per la categoria. La Fondazione ha doverosamente tenuto conto delle raccomandazioni dei Ministeri Vigilanti in tema di risparmio ...

Settore pulizie: protocollo d'intesa Issa Pulire Network- Legacoop Produzione e Servizi

(Teleborsa) - Promuovere efficaci sinergie per sostenere la continua qualificazione degli operatori e il processo di modernizzazione del comparto, difendendo al contempo la professionalità e la ...