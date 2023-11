Simeone | «Segnare al Bernabeu | per un tifoso dell’Atletico come me | sarebbe speciale»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 novembre 2023) Giovanniè stato intervistato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca in attesa del match di Champions tra Real Madrid e Napoli: Che Napoli troverà il Real Madrid? «Una squadra con molta energia. Veniamo dalla vittoria contro l’Atalanta (1-2). Stiamo iniziando un percorso per lottare per le prime posizioni in classifica. Non vediamo l’ora di fare una grande partita a Madrid». Avete avuto un inizio di stagione discreto. Si spiega con l’energia spesa per lo scudetto vinto? «Abbiamo fatto qualcosa di storico. E la testa gioca molto sul fatto che ti rilassi o ti fa pensare che tutto sia facile. Le squadre prima affrontavano l’aspirante ‘Napoli’; ora stanno affrontando la squadra campione e vogliono batterci. Ma siamo già sulla strada giusta per ricominciare.» Napoli è passione… «Devi essere appassionatoi tifosi per capirlo. Bisogna essere ...