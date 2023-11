Sicurezza nelle stazioni di Roma | Favetta | “Situazione drammatica | soprattutto nelle piccole fermate”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 novembre 2023) Dopo l’inchiesta sullafuori dalledella-Lido, oggi ci soffermiamo sullo stesso aspetto, ma all’interno delledi. Un quadro ugualmente tragico troviamo,fuori dalle strutture ferroviarie piùdella Capitale: quelle per intenderci che, essendoci Termini o Tiburtina, non fanno notizie sui giornali. Dello spinoso argomento, oggi ne parliamo con Ezio, Segretario Nazionale dell’UGL Ferrovieri. Ladelle stazione ferroviarie di: parola ai ferrovieri Signor, chevivono oggi ledi? Ezio– Come leggiamo anche dai giornali, la ...