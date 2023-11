Si introducono in un bar dopo aver rotto un vetro | magro il bottino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto con scasso questa notte in un esercizio commerciale in piazza Risorgimento, in pieno centro a Benevento. Ignoti,infranto undella parte anteriore del locale, si introducevano all'interno dell'attività sottraendo denaro contante dal registratore di cassa. Stando a una prima ricostruzione, sono stati sottratti circa 85 euro. Sul posto sono giunti i Carabinieri per effettuare un sopralluogo e i rilievi.