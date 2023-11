Si decide tutto a gennaio Chi arriva Juve sul mercato | ecco il piano per lo scudetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Un 1-1 che aiuta sicuramente più lanel credere allo. Con un'Inter già consolidata e forte di suo, sono i bianconeri ad aver preso coraggio mentale dopo il pari dello Stadium. E adesso gli obiettivi devono cambiare necessariamente, senza più nascondersi. Senza le Coppe e con una squadra con delle alternative in panchina, le possibilità per Allegri e i suoi ragazzi ci sono tutte. E il pensiero del titolo è da tempo nei pensieri dei giocatori, come ha ammesso Adrien Rabiot dopo la sfida e lo stesso Allegri, anche se (come abitualmente fa a parole) il tecnico toscano ha mandato avanti Inter, Milan e Napoli in questa lotta., rosa forte anche con le tante assenze. La squadra può crederci Questaha tutti i presupposti per sfidare i nerazzurri fino all'ultimo. La sfida equilibrata dello ...