Serie A | la classifica aggiornata dopo la 13ª giornata | Inter | tiene il +2

(Di martedì 28 novembre 2023) La tredicesimadiA si è appena chiusa con la nuova grande vittoria del Bologna, che sale al quinto posto inassieme alla Roma. Da ieri invece si conosceva la situazione per l’, sempre a +2 sulla Juventus avendo pareggiato il derby d’Italia.A 2023-2024 – 13ªSalernitana-Lazio 2-1 43? rig. Immobile (L), 55? Kastanos, 66? Candreva Atalanta-Napoli 1-2 44? Kvaratskhelia, 53? Lookman (A), 79? Elmas Milan-Fiorentina 1-0 45? +2 rig. Theo Hernandez Cagliari-Monza 1-1 10? Dossena, 61? Maric (M) Empoli-Sassuolo 3-4 4? rig. Caputo, 12? Pinamonti (S), 22? Matheus Henrique (S), 30? Fazzini, 66? rig., 92? D. Berardi (S), 86? aut. Vina Frosinone-Genoa 2-1 34? Soulé, 38? Malinovskyi (G), 94? Monterisi Roma-Udinese 3-1 20? Mancini, 57? Thauvin (U), 81? ...

Fabbian manda il Bologna in zona Europa - spettacolo in Verona-Lecce : la classifica di Serie A

Bologna - Torino 2 - 0, Fabbian e Zirkzee trascinano al quinto posto i rossoblù

... affiancando la Roma al quinto posto in. Un successo maturato grazie a un pasticcio di ... è rimasto in balia dei padroni di casa, che hanno legittimato il successo creando occasioni in:...

SERIE A EMPOLI SASSUOLO TABELLINO - Match entusiasmante ad Empoli che termina con una vittoria rocambolesca per il ...

SERIE A FROSINONE GENOA TABELLINO - Nel match valido per la 13^ giornata di Serie A Frosinone - Genoa, Monterisi all'ultimo respiro ...