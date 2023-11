Senza rame la transizione energetica è una costosa fantasia

Leggi su panorama

(Di martedì 28 novembre 2023) Il questi anni ci è stato spiegato che l’energia eolica e solare si sarebbero potute integrare nelle nostre reti elettriche. Molti esperti hanno preferito non esprimersi quando negli ultimi 20 anni sono stati sviluppati e promossi obiettivi "verdi" irrealistici. Probabilmente la loro voce avrebbe contribuito a fornire una base più realistica per lo sviluppo futuro. Ma com’è ormai evidente, oggi, parlare in termini realistici, o semplicemente criticare, ciò che viene percepito come "green" rischia di proiettare gli incauti nell’occhio del ciclone mediatico. Le conseguenze a breve termine, anche di un semplice bagno di realismo, sull'impatto delle iniziative "green", sarebbero state immediate ed aspre mentre i benefici nel denunciare apertamente i potenziali problemi di affidabilità della distribuzione dell’energia sarebbero stati più lontani nel tempo. Ma il tema in questi ultimi mesi è ...