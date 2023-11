Sei milioni di metri cubi | cento anni dal disastro della diga del Gleno

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 novembre 2023) Il 1° dicembre 1923 alle 7.15, crollò una parteappena terminata, riversando a valle l’acqua trattenuta e la parte centralecostruzione, a cui si aggiunsero il materiale naturale (terra e vegetazione) e le costruzioni che la devastante massa in movimento trovò sul suo tracciato, trascinando via tutto. Molto è stato scritto su questa tragedia, non sempre in modo appropriato, magari anche con la sola semplice intenzione di non fare mancare la propria opinione. Di certo il tempo trascorso ha mitigato l’ondata emotiva immediata, anche se la memoria è costantemente stimolata dalle rovine“ciclopica costruzione” che ci spingono a continuare a riflettere sui tragici accadimenti. Il ricordo infatti non è stato di certo scalfito dal passare degli, anche perché vive ferite sono ...