(Di martedì 28 novembre 2023) La preside di Mascagni e Borgonuovo a San Paolo: 'Da gennaio collaborazione con Save the Children per far socializzare i bimbi'. Il problema sollevato dalla consigliera FdI Ovattoni in commissione

Il caso della scuola d’arte che vende un quadro di Picasso per far studiare i ragazzi fragili : “Abbandonati dalle istituzioni - servono soldi”

Arrivano a scuola gli Ispettori : come comportarsi in caso di intervista al personale - cosa fare e a cosa stare attenti

Scuola, il caso a Prato: un solo bambino italiano e tutti stranieri in classe. Piano per l'integrazione

La preside di Mascagni e Borgonuovo a San Paolo: 'Da gennaio collaborazione con Save the Children per far socializzare i bimbi'. Il problema sollevato dalla consigliera FdI Ovattoni in commissione

Scuola, il caso a Prato: un solo bambino italiano e tutti stranieri in ... LA NAZIONE

USB Scuola Cosenza sul caso del bambino lasciato solo in classe, si torni alla scuola dei diritti per tutti Tecnica della Scuola

Lettera di protesta in Comune: "Fondi alle scuole, così non va"

E il tema caldo: "La scuola primaria del circolo Ungaretti ha quasi il doppio ... e il cibo inizia a scarseggiare Patrizia Nettis trovata impiccata in casa, spunta la chat tra due uomini subito prima ...

Protesta contro bimbo di 8 anni con alto QI, bilingue, musicista, velocissimo nei calcoli: lasciato solo in aula a Cosenza perché «iperattivo»

«È entrato in classe, si è guardato intorno, ma non c’era nessuno con lui. Non erano in ritardo, i suoi nuovi compagni, e non erano neanche influenzati, come ha ...