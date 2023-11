Scontro Licheri-Gasparri “Sei un lobbista | Report non si è inventato nulla” “Tutto trasparente | io non mi dimetto” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) “L’inchiesta di? Non mida presidente della Cyberealm. Non è vero che questa società lavora con paesi stranieri, non ha nessun contratto e nessuna commessa. Il fatto che io presieda questa società non è un dato segreto, basta fare una visura camerale e risulta come dato”. Maurizio, neo-capogruppo di Forza Italia al Senato,ribadisce la sua autodifesa, stavolta nella trasmissione L’aria che tira (La7), circa la corposa inchiesta disul ruolo di presidente, mai segnalato a Palazzo Madama, che l’azzurro ricopre in una società di cyber security con sede a Milano, la Cyberealm. Nella sua formula di auto-assoluzione,menziona la legge 441/1982: “Questa legge dice che bisogna comunicare le funzioni di amministratore o di sindaco di società. E ...