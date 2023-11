Sclerosi multipla | Loizzo | ' mozione per telemedicina a livello nazionale'

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “A partire dagli interessanti risultati del progetto EcoSM illustrati oggi, ho presentato unache ha l'obiettivo di promuovere la discussione e impegnare il Governo ad adottare una serie di azioni che, a partire dall'esempio della, possano rendere laapplicabile in modo uniforme su tutto il territorio. La discussione è prevista nei primi mesi del 2024”. Così la deputata Simona, della Commissione Affari Sociali della Camera e presidente dell'Intergruppo parlamentare sulla sanità digitale e le terapie digitali, intervenendo questa mattina a Roma, all'evento ‘L'utilizzo degli strumenti dinei percorsi e nei modelli di gestione delle persone con...

A tu per tu con la psicologa : il 30 novembre a Matera un incontro per discutere gli aspetti psicologici della sclerosi multipla

Survey progetto EcoSM, metà dei centri pratica televisite ma vanno adeguate tecnologie e risorse L'impiego della telemedicina nel sistema delle cure per la(Sm) è a un punto di svolta: se non si spinge per potenziare il sistema delle televisite - adeguandone le condizioni tecnologiche e il sostegno economico - il processo innovativo ...

Sclerosi Multipla Secondaria Progressiva, Risultati Positivi dal Trapianto di Cellule Staminali Cerebrali.

Il trapianto di cellule staminali cerebrali in pazienti affetti da Sclerosi Multipla Secondaria Progressiva è sicuro, molto ben tollerato e con possibili effetti duraturi e protettivi da ulteriori ...