Sci | tutto pronto a Bormio per ' libera' e ' super g' di Coppa del Mondo

(Di martedì 28 novembre 2023) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Cresce l'attesa per le due gare dideldi sci che si svolgeranno in Lombardia, a, sulla 'Stelvio' giovedì 28 (discesa) e venerdì 29 dicembre (G). La 'tappa' lombarda è stata presentata a Milano, al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli, alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione Attilio Fontana, del sottosegretario con delega allo Sport e ai Giovani, Lara Magoni; dell'assessore alla Montagna ed Enti locali, Massimo Sertori; dal presidente della Federazione italiana sport invernali (Fisi), Flavio Roda, dal sindaco di, Silvia Cavazzi e dal direttore di gara, Massimo Rinaldi. Quello bormino è un appuntamento che si preannuncia ad alto tasso di adrenalina: ai cancelletti di partenza ci saranno tutti i ...

Salvini sullo sciopero del 15 dicembre : “Farò tutto il possibile per diminuire i disagi”

“Ora dico tutto”. Mirko lasciato in diretta al Grande Fratello : fuori roba grossa su Greta

Tutto su Primo Casini : ha conosciuto la ex moglie di Francesco Totti sul suo taxi

Malagò sul Decreto Crescita : «Tutto quello che si può fare per sostenere l’industria dello sport è apprezzato»

Parte la stagione dello sci, ecco il costo ambientale degli impianti

... nel rispetto di chi, quegli stessi posti, li viveval'anno. Come molte città d'Italia, però, che si sono trasformate diventando dei "non luoghi", in cui trovare un residente, nato e cresciuto ...

Coppa del mondo sci, a Bormio tutto pronto per 'Libera' e 'Super G' Lombardia Notizie Online

COPPA DEL MONDO SCI, TUTTO PRONTO A BORMIO PER LA ... Alta Rezia News

Il Trofeo Prima Neve si conclude con trionfi di Vaglio e De Zanna

Nel gigante femminile, Alessia Vaglio, in rappresentanza del Crammont Mont Blanc, ha conquistato una vittoria netta: ha dominato entrambe le manche fermando il cronometro a 2'02"21, vantando un ...

Parte la stagione dello sci, ecco il costo ambientale degli impianti

In altre parole, si potrebbe pensare che gli impianti sciistici non siano del tutto “Green” e che spesso apportino delle conseguenze indicative di un cambio di rotta che siamo, invece, chiamati ad ...