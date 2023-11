Sci alpino | prova cronometrata discesa Breaver Creek 2023 | Kilde davanti a tutti | Casse quarto

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Con il tempo di 1.39.68 il norvegese Aleksanderè stato il più veloce nella primain vista delle due discese di Coppa del mondo in programma venerdì e sabato a Beaver. Secondo tempo per il francese Cyprien Sarrazin ( +23? ) e terzo, con un ritardo di 56 centesimi, per Andreas Sender .Bene Mattiacon iltempo ed un ritardo di 62 centesimi. Per quanto riguarda gli altri azzurri, indietro Guglielmo Bosca(+1,27?), Dominik Paris ( +1,61) e Christof Innerhofer (+2.03). SportFace.