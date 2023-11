Sci alpino | in Val Gardena sarà recuperata una discesa di Cervinia | vedremo 3 gare sulla Saslong!

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Inizia a prendere forma il calendario riveduto e corretto della Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024. Dopo l’ufficialità che ad Aspenrecuperato il gigante cancellato a Soelden a inizio stagione, la FIS prova a riposizionare anche l’intero fine settimana annullato a Zermatt/. Proprio in questa direzione ha trovato collocazione una delle due discese che erano state depennate dal calendario, per colpa del troppo vento, in occasione dello Speed Opening dell’11-12 novembre. La gara, notizia odierna,nel fine settimana della Val. A questo punto nel meraviglioso scenario della Saslongtre. Andiamo a conoscere nel dettaglio il nuovo calendariopista altoatesina. Si inizierà ...