Sci alpino | Dominik Paris e il tabù Beaver Creek | Birds of Prey mai amata | mai un podio in discesa

(Di martedì 28 novembre 2023) È una di quelle settimane dell’anno che gli uomini-jet si segnano con il circoletto rosso fin dal primo giorno di preparazione estiva. Dopo il totale annullamento di entrambe le discese in programma a Zermatt/Cervinia lo speed opening maschile si terrà a. Meraviglioso teatro sarà laof, una pista meravigliosa sulla quale però non è mai scattato l’amore per. Un lungo interminabile piano appena si apre il cancelletto in cui bisogna tenere gli sci piatti e stare più chiusi possibili, un tratto centrale tra i più tecnici dell’intero Circo Bianco prima di un’ultima parte ricca di dossi, salti, curve cieche per arrivare al traguardo di una pista completa che esalta il velocista a tutto tondo. Su questa meraviglia però non è mai riuscito ad incidere in ...