Sci alpino | Coppa del Mondo 2023 2024 | presentata la tappa di Bormio in programma a dicembre

LIVE Sci alpino - Prova discesa Beaver Creek 2023 in DIRETTA : Paris alla prova dell’ostica Birds of Prey

Sci alpino - Dominik Paris e il tabù Beaver Creek : Birds of Prey mai amata - mai un podio in discesa

Olimpiadi Milano - Cortina, Fontana sulla pista da bob: 'Decideremo dopo la relazione su Cesana'

A margine della conferenza stampa di presentazione della coppa del mondo dimaschile, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha parlato della pista da bob in vista delle Olimpiadi di Milano - Cortina 2026 : ' La scelta non spetta e non compete a me, ...

Sci alpino: la pista Stelvio di Bormio è da 30 anni l'università degli "uomini jet" SondrioToday

Danno al ginocchio, DominiK Schwaiger costretto ai box per qualche settimana NEVEITALIA.IT

Il Trofeo Prima Neve si conclude con trionfi di Vaglio e De Zanna

Nel gigante femminile, Alessia Vaglio, in rappresentanza del Crammont Mont Blanc, ha conquistato una vittoria netta: ha dominato entrambe le manche fermando il cronometro a 2'02"21, vantando un ...

Sci: tutto pronto a Bormio per ‘libera’ e ‘super g’ di Coppa del Mondo

Milano, 28 nov. (Adnkronos) – Cresce l’attesa per le due gare di Coppa del Mondo di sci che si svolgeranno in Lombardia, a Bormio, sulla ‘Stelvio’ giovedì 28 (discesa libera) e venerdì 29 dicembre (su ...