Schmidt | «Inter? Differenza finire primi o secondi! Ma noi in fiducia»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) Vigilia di Benfica-, sfida valevole per la quinta giornata dei gironi di UEFA Champions League. In conferenza stampa presente il tecnico Rogerche ha presentato la partita rispondendo alle domande dei colleghi presenti. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Roger, dopo Morato, alla vigilia di Benfica-. Cosa si aspetta da domani? Non sappiamo quale sarà l’approccio dell’, ma sono qualificati per gli ottavi. Sarebbe una grandese finisseroo secondi, potrebbe servirgli lareti. Non siamo contenti di questa situazione nella fase a gironi, domani sarà un’occasione di vincere una partita contro una delle migliori squadre d’Europa già dall’anno scorso. Anche in questa ...