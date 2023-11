Schmidt | «Inter ambiziosa | noi pure! Turnover Inzaghi? 2 pensieri»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023), dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-, ha detto la sua anche sul possibile ampiodi. L’allenatore dei portoghesi,venuto a Sky Sport, non crede che qualche cambio possa stravolgere le ambizioni della squadra diAMBIZIONI – Rogersottolinea come l’sia ancora in corsa per il primo posto nel girone, senza però nascondere le ambizioni del Benfica: «In Champions League c’è una bella differenza tra qualificarsi da prima o seconda squadra nella seconda parte della competizione, quindi penso che l’avrà delle ambizioni contro di noi. E noi altrettanto. Non siamo contenti della nostra situazione nel gruppo, ma guardiamo avanti e adesso siamo concentrati ...