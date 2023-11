Schlein | Le parole di Crosetto sulla giustizia? E' il Governo dei complotti immaginari

Stop mercato tutelato, Schlein: "Tassa Meloni su bollette"

...no alla proroga mercato tutelato mettendo a rischio milioni di famiglie' ha detto Ellyai ... Speriamo che, anche alla luce di questedi Salvini, il governo si fermi e non faccia partire ...

Schlein: "Le parole di Crosetto sulla giustizia E' il Governo dei ... Il Sole 24 ORE

Schlein: Crosetto riferisca in Parlamento o ritiri le sue affermazioni ... Il Sole 24 ORE

Stop mercato tutelato, Schlein: "Tassa Meloni su bollette"

(Adnkronos) - "Questa è una tassa Meloni sulle bollette". Così Elly Schlein in conferenza stampa al Pd sul mercato tutelato. "Chiediamo al governo di fermarsi e ascoltare se non noi, i parlamentari de ...

Giustizia: Schlein, è il governo dei complotti, basta. Salvini, la riforma va fatta con i magistrati

"Il governo - ha detto Schlein - è ossessionato dalla giustizia per non occuparsi ... "Non siamo davanti a cose concrete ma a parole di un ministro. Se ha elementi li dica, altrimenti non puo' ...