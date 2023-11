“Schierarsi non serve | è necessario lavorare per garantire due diritti fondamentali | sicurezza ad Israele e autodeterminazione alla Palestina”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 28 novembre 2023) Nella sua lectio magistralis, Arturo Marzano, esperto del conflitto israelo-palestinese, ha ricordato oggi agli studenti che coltivare una cultura della pace è possibile anche nei contesti più difficili “Il presente non basta per comprendere i teatri di guerra o le ostilità sedimentate, né, poiché la logica della tifoseria offusca le criticità della parte che si sostiene insieme alle ragioni di quella che si considera avversa”. É molto netto l’approccio che il prof. Arturo Marzano ha espresso oggi all’Università per Stranieri di Perugia nel corso della sua Lectio dedicata alla ricostruzione del conflitto israelo-palestinese, dagli accordi di Oslo ai drammatici fatti di questi mesi.Dopo aver perfezionato gli studi di Storia contemporanea presso La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Arturo Marzano ha svolto un post-doc ...