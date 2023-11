Scaroni | confermarsi in Champions prima dello Scudetto | le parole

Leggi su dailymilan

(Di martedì 28 novembre 2023) Nel giorno del suo 77esimo compleanno, il presidente del Milan Paoloè tornato a parlare di futuro e obiettivi. Ospite all’evento RCS Sport Industry Talk, ha chiarito ancora una volta lagrande missione del club rossonero: «Se potessi vincere sempre losarei ovviamente contento, ma sarebbe un qualcosa in più. L’obiettivo minimo è qualificarci ogni anno inLeague». Il presidente del Milan si è detto «preoccupato» per il futuro del calcio italiano. Al centro del dibattito i diritti televisivi: «In Italia le cose si sono concluse in modo accettabile – ha spiegato -, per i diritti tv internazionali però non riusciamo purtroppo ancora ad ottenere quello che vorremmo». La spiegazione poco dopo: «Noi incassiamo dai diritti tv internazionali 200 milioni, la Premier League 2,2 miliardi. Capite ...