Marvel: in arrivo un film su Scarlet Witch

Pare che i Marvel Studios sono interessati a realizzare un film su. La storia di Wanda potrebbe non essere ancora ...

Scarlet Witch: un film standalone sul personaggio di Elizabeth Olsen ... Movieplayer

Il film su Scarlet Witch si farà Gli ultimi rumor sull'MCU Everyeye Cinema

Who's Agatha Harkness in Marvel Comics Explore her strengths, secrets

Kathryn Hahn is set to reprise her role as the enigmatic Agatha Harkness in the Disney+ series, 'Agatha: Darkhold Diaries.' A featurette—part of the WandaVision Blu-ray release—gives us a sneak peek i ...

Scarlet Witch: un film standalone sul personaggio di Elizabeth Olsen in lavorazione

Secondo gli ultimi rumor, i Marvel Studios vogliono realizzare un film stand-alone su Wanda Maximoff alias Scarlet Witch.