Scandalo vaccini Covid approvati alla cieca | Aifa ammette | Non avevamo dati su efficacia e reazioni avverse | la confessione choc in una sentenza del Tar

(Di martedì 28 novembre 2023) Isono stati. È quantol'in tribunale dopo un esposto del team dell'avvocato italo-tedesco Francesco Golinelli, che si occupa di diritto sanitario. Al momento della messa in commercio dei, l'Agenzia italiana del Farmaco non avevasu effica

Non inocula i vaccini ai pazienti, pena dimezzata per Emanuela Petrillo

...dal costo che l'Azienda sanitaria ha dovuto sostenere per la ripetizione dei 1.158della ... Non appena loera scoppiato Emanuela Petrillo era stata sospesa dalla azienda sanitaria ...

Falsi vaccini anti-covid, indagate cantante Madame e tennista Giorgi Il Sole 24 ORE

Spunta il nome di Madame nell'inchiesta sui falsi vaccini per avere ... Open

Emanuela Petrillo, dimezzata la pena per l'ex assistente sanitaria che fingeva di vaccinare i bambini

Concordato in Appello per la trentottenne: per lei condanna a quattro anni di reclusione e possibilità di richiedere l'affidamento alternativo ai servizi sociali ...

Caso mancati vaccini ai bambini, pena dimezzata per Emanuela Petrillo

La vicenda giudiziaria della ex assistente sanitaria si è conclusa oggi a Trieste in Appello. La 38enne di Spresiano, che si è sempre dichiarata innocente, ha goduto, oltre alla prescrizione di alcuni ...