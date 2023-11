Sara Ricci parla di Giulia Cecchettin al resto dei concorrenti | la regia del Grande Fratello la censura – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 28 novembre 2023) Il clamoroso caso di cronaca nera che ha profondamente sconvolto gli italiani è legato all’omicidio di, la giovane ragazza uccisa per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. La storia drammatica è arrivata anche nella Casa delcon un commento didi, la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.