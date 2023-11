SANTI FRANCESI finalisti a Sanremo Giovani 2023 e on air dall’1 dicembre

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 28 novembre 2023). Li vedremo direttamente sul palco di Rai1 il 19in prima serata dal Teatro del Casinò di. In questa occasione si conosceranno i nomi dei tre artisti vincitori diche gareggeranno tra i Big in gara alla 74ª edizione del Festival didel 2024.saranno in radio e in digitale con il brano in gara “Occhi tristi”. Andiamo a scoprire qualcosa in più....