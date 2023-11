Sanremo | Amadeus annuncia | Allevi suonerà sul palco 7 febbraio

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 28 novembre 2023) Nella vibrante settimana del Festival di, il maestro Giovannifarà il suo atteso ritorno sul, regalando al pubblico un'indimenticabile esibizione dal vivo. L'annuncio è giunto direttamente da, ospite del Tg1, che ha condiviso con entusiasmo la notizia dell'eccezionale presenza del celebre pianista., visibilmente emozionato, ha dichiarato: "Giovanniè una persona che ammiro non solo dal punto di vista musicale, ma anche umanamente. Con il suo pianoforte ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo, ma una malattia insidiosa lo ha costretto a una difficile battaglia, non ancora vinta. Tuttavia, la sua passione e la forza di volontà superano la sofferenza."Il conduttore ha anticipato ulteriori sorprese per gli spettatori. In questa ...