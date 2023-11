Sanchez | da Inzaghi indicazione quasi totale per Benfica-Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) L’annuncio certol’ha dato su Audero, che indomani giocherà per la prima volta in nerazzurro. Ma è possibile ci sia spazio anche per. LE SCELTE – Alexiscon Marko Arnautovic è una possibilità concreta di coppia d’attacco dall’inizio in. Nella conferenza stampa che si è conclusa poco fa, l’allenatore non ha escluso di cambiare entrambi i giocatori in avanti, facendo rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Le parole di, che non dà certezza assoluta ma lo fa intendere: «Per quanto riguardadomani penso che possa giocare dall’inizio. Ha avuto un problema dopo le due partite in nazionale, è arrivato con una caviglia in disordine gonfia. È stato ad allenarsi venerdì, ...