Samira Lui scomparsa dopo il Grande Fratello | cosa farà adesso la ex professoressa de L’Eredità?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 28 novembre 2023)Lui, giovane concorrente del reality di Alfonso Signorini, ha attirato l’attenzione durante la sua breve permanenza al. Tuttavia, il 20 ottobre è stata eliminata dal programma a causa del televoto.Luiil GF Nonostante l’eliminazione,Lui non si è scoraggiata. L’esperienza alle ha dato una spinta in più per il futuro. In nomination con altre concorrenti, ha perso il confronto e ha dovuto lasciare la casa, ma questo non ha fermato il suo percorso. La svolta nel mondo del lavoro Secondo l’anteprima fornita da DavideMaggio,Lui è stata scelta per un ruolo importante in uno dei programmi televisivi più attesi. La notizia della sua nuova opportunità è trapelata di recente, ...