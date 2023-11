Samantha Shannon | «Il fantasy ha bisogno di mondi senza sessismo»

Leggi su funweek

(Di martedì 28 novembre 2023) Alla Milan Games Week & Cartoomics abbiamo chiacchierato con, in fiera per presentare Un Giorno di Notte Cadente. Il romanzo (edito da Mondadori) è il prequel de Il Priorato dell’Albero delle Arance, primo libro della saga Radici del Caos. La nuova saga di– a differenza della precedente The Bone Season (La stagione della Falce) – si immerge completamente in un universoche ha pochi riferimenti con il mondo reale. Un mondo in cui le donne sono assolute protagoniste e si interrogano su temi attualissimi anche nel nostro – molto meno– universo. La saga Radici del Caos, a differenza de La Stagione della Falce, si immerge in un universo completamentee meno distopico. Com’è stato per te questo viaggio? Che ...