Salvatore Bagni | “De Laurentiis sarebbe pronto ad esonerare Mazzarri il giorno dopo in un caso”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 28 novembre 2023) Ai microfoni di Tele A, l’ex calciatore del Napoli,, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del nuovo allenatore azzurro, Walter, e del presidente Aurelio De. In particolare,, ha posto la sua attenzione sulla formazione adottata da parte del nuovo mister, con il presidente partenopeo che non vorrebbe L'articolo