(Di martedì 28 novembre 2023) In tribuna a San Siro a tifare il Milan, squadra del cuore, sì. Al Quirinale pure, ma con tempi e modi diversi da quelli che Mattarella aveva immaginato, salvo incassare un insolito, ma giustificato, rinvio dell'appuntamento. E poi offerte di interviste e passaggi tv (il primo a Coppa Davis ancora calda l'ha concesso a Fabio Fazio su il Nove) e chissà cos'altro attende Janniknei prossimi mesi. L'enfant prodige dello sport italiano ha bucato schermo e cuori andando anche oltre il semplice popolo degli appassionati di tennis. I record negli ascolti televisivi delle settimane delle ATP Finals di Torino e della Coppa Davis a Malaga sono solo l'effetto di questa ondata di popolarità che ha travolto l'altoatesino. Tutto molto bello, ma adesso viene il difficile. Sarà un inverno con mille richiami, le sirene della pubblicità e dello star system suoneranno fortissime ...

Salvate Sinner dall'unico nemico che ha: le distrazioni esterne

Fin quisi è distinto per freddezza e maturità, tanto da 'guadagnarsi' qualche articolo immeritato con l'accusa velata di essere poco italiano nel suo modo di fare. Lui ha dimostrato il ...

Salvate Sinner dall'unico nemico che ha: le distrazioni esterne Panorama

Sinner, 3 mp salvati di fila a Djokovic: la vittoria è da record SuperTennis

Salvate Sinner dall'unico nemico che ha: le distrazioni esterne

Il tennista azzurro è la nuova star dello sport italiano. Gli ascolti record confermano che piace anche al di fuori del tennis, ma proprio per questo deve stare attento a non perdersi nello star syste ...

Trionfo azzurro con Sinner, l’Italia vince la Coppa Davis dopo 47 anni

NordEst (Adnkronos) – L’Italia vince la Coppa Davis 2023 e conquista il trofeo per la seconda volta nella storia, dopo il successo del 1976. A Malaga, gli azzurri battono in finale l’Australia per 2-0 ...