“Saltano Matano e Fialdini” La decisione della Rai | cosa cambia in televisione

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Brutta notizia per il pubblico di Alberto. La vita in diretta è costretta a subire unapresa dalla Rai, che però si è rivelata inevitabile. Non potevano fare altrimenti i verticipubblica italiana, nonostante l’incredibile successo del conduttore anche nell’attuale stagione. Sta ottenendo dei risultati straordinari per quanto riguarda gli ascolti tv, ma dovrà adesso fermarsi generando sicuramente insoddisfazione in tanta gente. Ma Albertonon ha potuto che accettare questa scelta fatta su La vita in diretta. Deve dare spazio ad altri colleghi obbligatoriamente e a pagarne le conseguenze è anche la sua trasmissione. Non è l’unico comunque ad aver avuto dei disagi da questa nuova programmazione, infatti anche Francescadovrà stopparsi ...